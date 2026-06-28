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В Бахрейне второй раз за ночь прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Бахрейне, жителей призвали укрыться.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сирены тревоги во второй раз после полуночи звучат в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах, сообщило МВД страны.

«Прозвучала сирена… Призыв к гражданам и жителям сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места», — говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

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