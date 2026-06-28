Украина отступила от Христа, заявил войсковой священник

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь являются грубейшим нарушением прав человека. Он сравнил происходящее с «расстрелом» и подчеркнул, что мир предпочитает этого не замечать. Путин назвал инициаторов гонений «людьми без рода и племени», которым «ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа».