Украина отступила от Христа, заявил войсковой священник

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Украина отступила от Христа, от русской истории, от Победы в Великой Отечественной войне, и потому будущего у нее быть не может, заявил РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр» Владимир Аксенов.
«На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна — она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет», — сказал войсковой священнослужитель «Днепра» Владимир Аксенов.
Собеседник агентства пояснил, что Украина, как часть Руси, строилась на христианских принципах и началах.
«Она строилась как христианская страна. Князь Владимир. Развитие науки, культуры, литературы, все происходило через христианство», — подчеркнул священник.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь являются грубейшим нарушением прав человека. Он сравнил происходящее с «расстрелом» и подчеркнул, что мир предпочитает этого не замечать. Путин назвал инициаторов гонений «людьми без рода и племени», которым «ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа».