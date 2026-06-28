В ДТП в Туве пострадали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Шесть человек, четверо из которых дети, пострадали утром в воскресенье в результате ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, одиночная авария произошла около 07.00 (03.00 мск) на 64 километре автодороги «Кызыл-Эрзин». Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились семь человек», — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по республике уточняют, что пострадавшим детям два и четыре года, шесть и 15 лет. Все пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу № 1 в Кызыл. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.