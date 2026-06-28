Жители стран Евросоюза не хотят войны с Россией и не поддерживают политику Еврокомиссии и её главы Урсулы фон дер Ляйен, заявила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
По её словам, европейцы считают, что значительные средства направляются на военные нужды Украины, тогда как в странах ЕС растут экономические проблемы.
«Мы должны остановить войну», — цитирует Шошоакэ РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Западе открыто говорят, что готовятся к войне с Россией.
При этом российский лидер назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.