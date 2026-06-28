Алексей Текслер отметил динамичное развитие Брединского округа

Сегодня, 28 июня, Брединский округ отмечает вековой юбилей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя жителей округа с важной датой, отметил, что эта земля хранит удивительные тайны и истории и щедро делится с людьми своими богатствами.
«Брединский округ дает простор для земледельцев и животноводов. Благодаря труду и таланту многих поколений эта территория стала одним из лидеров агропромышленного комплекса региона», — подчеркнул губернатор.
Сейчас с поддержкой области округ стремительно развивается: здесь строят и обновляют социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, дороги. Успешно работают предприятия. А агрокомплекс непрерывно развивается благодаря талантливым и трудолюбивым людям, которые опираются на крепкие хозяйственные традиции. Так, в этом году аграрии округа засеяли свыше сотни тысяч гектаров яровыми культурами. Это один из самых высоких результатов по области.
Алексей Текслер пожелал, чтобы юбилейный год принес жителям Брединского округа удачу во всех начинаниях, счастье и взаимопонимание в семьях.