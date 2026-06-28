Алексей Текслер отметил динамичное развитие Брединского округа

Сейчас с поддержкой области округ стремительно развивается: здесь строят и обновляют социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, дороги. Успешно работают предприятия. А агрокомплекс непрерывно развивается благодаря талантливым и трудолюбивым людям, которые опираются на крепкие хозяйственные традиции. Так, в этом году аграрии округа засеяли свыше сотни тысяч гектаров яровыми культурами. Это один из самых высоких результатов по области.