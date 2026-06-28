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СМИ: среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался экс-замминистра

«Известия»: в числе отравившихся в Астрахани оказался экс-замминистра Джуваляков.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший замглавы минздрава Астраханской области Павел Джуваляков оказался в числе заразившихся сальмонеллезом в Астрахани, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

«Среди отравившихся рыбными котлетами из судака в Астрахани оказался экс-замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков», — говорится в публикации.

Накануне стало известно о госпитализации с сальмонеллезом 14 человек в Астрахани, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больницах.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.