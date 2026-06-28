Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Месси помог Аргентине победить Иорданию в матче ЧМ по футболу

Сборная Аргентины победила команду Иордании в матче группового этапа ЧМ-2026.

Сборная Аргентины победила команду Иордании в матче группового этапа ЧМ-2026.

Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл полузащитник Джовани Ло Чельсо, отличившись на 19-й минуте.

Затем на 31-й форвард Лаутаро Мартинес успешно исполнил пенальти, удвоив преимущество команды.

На 55-й форвард Иордании Мусса Аль-Тамари сократил отставание в счёте.

Вышедший на замену во втором тайме нападающий Лионель Месси, забил третий мяч на 80-й.

Ранее Месси забил шестой гол на ЧМ-2026.