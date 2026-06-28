Гол Месси помог Аргентине победить Иорданию в матче ЧМ по футболу

Сборная Аргентины победила команду Иордании в матче группового этапа ЧМ-2026.
Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась со счётом 3:1.
Счёт в матче открыл полузащитник Джовани Ло Чельсо, отличившись на 19-й минуте.
Затем на 31-й форвард Лаутаро Мартинес успешно исполнил пенальти, удвоив преимущество команды.
На 55-й форвард Иордании Мусса Аль-Тамари сократил отставание в счёте.
Вышедший на замену во втором тайме нападающий Лионель Месси, забил третий мяч на 80-й.
Ранее Месси забил шестой гол на ЧМ-2026.