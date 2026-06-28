Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили два десятка БПЛА

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили два десятка беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА были сбиты в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в шести районах области.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Днём ранее Слюсарь заявил, что 11 человек пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по музею «Самбекские высоты».
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