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На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере MAX.

Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.

Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность, а беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ночью 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который летел в направлении столицы.

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