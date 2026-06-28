На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере MAX.
Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.
Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность, а беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ночью 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который летел в направлении столицы.