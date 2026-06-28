Глава кабмина Аргентины уволился после коррупционного скандала

Господин Адорни отрицает вину в коррупции. В своем письме об отставке, опубликованном в соцсетях, он отверг все обвинения, назвав расследование «медийной бойней» и «беспощадным преследованием». Экс-чиновник заявил, что за ним нет ни одного доказанного факта коррупции, а уходит он ради защиты своей семьи от нападок журналистов. При этом незадолго до своего увольнения политик признался в телеинтервью, что скрыл от налоговых органов $500 тыс., которые якобы заработал благодаря ранним инвестициям в биткойн.