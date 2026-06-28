Определились все участники и пары первого раунда плей-офф ЧМ по футболу

Стали известны все 32 команды, которые пробились в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Германия — Парагвай, Франция — Швеция, Южная Африка — Канада, Нидерланды — Марокко;
Португалия — Хорватия, Испания — Австрия, США — Босния и Герцеговина, Бельгия — Сенегал;
Бразилия — Япония, Кот-д’Ивуар — Норвегия, Мексика — Эквадор, Англия — ДР Конго;
Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет, Швейцария — Алжир, Колумбия — Гана.
Ранее гол Месси помог Аргентине победить Иорданию в матче ЧМ по футболу.
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