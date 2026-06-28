Сеул и Токио заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

«Министры в условиях серьезной обстановки в сфере безопасности согласились с необходимостью сотрудничать ради поддержания стабильности и мира в регионе, подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и строительству прочного мира, условились поддерживать координацию между РК и Японией, а также между РК, Японией и США», — говорится в совместном заявлении. В КНДР неоднократно заявляли, что ее ядерный статус не подлежит обсуждению.