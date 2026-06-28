Сеул и Токио заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея (РК) и Японии Ан Гю Бэк и Синдзиро Коидзуми в совместном заявлении по итогам переговоров в Сеуле заявили, что их страны сохраняют приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
«Министры в условиях серьезной обстановки в сфере безопасности согласились с необходимостью сотрудничать ради поддержания стабильности и мира в регионе, подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и строительству прочного мира, условились поддерживать координацию между РК и Японией, а также между РК, Японией и США», — говорится в совместном заявлении. В КНДР неоднократно заявляли, что ее ядерный статус не подлежит обсуждению.
Стороны также положительно оценили возобновление спустя 9 лет совместных учений по поиску и спасению судов на море в случае чрезвычайных ситуаций, а также приветствовали «прогресс в обсуждениях в сфере искусственного интеллекта между властями» двух стран. Министры обороны договорились, что будут укреплять коммуникацию «ради развития обменов и сотрудничества между странами и в целях укрепления взаимопонимания и доверия».
27 июня министр обороны Японии посетил военную часть в Республике Корея, к которой относится пилотажная группа Black Eagles. В частности, Синдзиро Коидзуми сел в кабину пилота и получил в подарок статуэтку с миниатюрной копией истребителя в цветах Black Eagles.
В ноябре Япония отказала Black Eagles в дозаправке, когда пилотажная группа направлялась на авиашоу в ОАЭ. Причиной послужило участие одного из самолетов в учениях рядом с островами Токто, на которые претендует Токио. Впоследствии стороны обсудили ситуацию, и уже в январе Black Eagles впервые дозаправились на японской базе.
Корейская пресса отмечает, что Япония хочет расширить военное сотрудничество с Республикой Корея, но правительство в Сеуле относится к этой инициативе сдержанно из-за общественного мнения, настроенного против такого курса.