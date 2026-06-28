РИА Новости: пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР был ликвидирован

По словам собеседника агентства, Фахриев был ликвидирован на Украине 18 мая 2026 года.
В декабре 2025 года сообщалось, что ФСБ пресекла теракт украинской разведки в отношении одного из старших офицеров Минобороны России в Крыму. Украинского агента, который должен был непосредственно совершить теракт, ликвидировали.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что организатором предотвращённого в Крыму теракта в отношении российского офицера был сотрудник ГУР Минобороны Украины Фахриев.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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