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Освобожденных жителей Курской области пытали ВСУ

Мирные жители Курской области, которые смогли вернуться из украинского плена, поделились подробностями своего пребывания: их удерживали в исправительных учреждениях вместе с осужденными за уголовные преступления, подвергали избиениям и обеспечивали скудным питанием.

Мирные жители Курской области, которые смогли вернуться из украинского плена, поделились подробностями своего пребывания: их удерживали в исправительных учреждениях вместе с осужденными за уголовные преступления, подвергали избиениям и обеспечивали скудным питанием. Эту информацию обнародовал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Людей содержали в тюремных камерах и колониях, в одних помещениях с уголовниками, обращались с ними как с животными, а порой и хуже — наносили побои, унижали, кормили крайне плохо. У Романа на руке выжгли букву “Z”, — написал он.

Глава области обсудил данную ситуацию с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, подчеркнув намерение выяснить, что произошло с остальными пропавшими жителями Курской области. На текущий момент информация о местонахождении других курян на территории Украины отсутствует.

Минувшей ночью Хинштейн также сообщил, что в Курск прибыли пятеро мирных граждан, которых удалось освободить из плена. Речь идет о людях, вывезенных Вооруженными силами Украины из Курской области в период вторжения в регион, произошедшего в 2024 году.

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