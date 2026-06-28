Средства ПВО за ночь уничтожили 213 украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 213 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что цели были сбиты в том числе над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Чёрным морями.
Ранее стало известно, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили два десятка беспилотников над Ростовской областью.
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