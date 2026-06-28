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Минобороны: ПВО России за ночь сбила 213 украинских беспилотников

В ночь на 28 июня силы ПВО перехватили 213 беспилотников над 13 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 июня уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, перехват вражеских дронов осуществлялся с 20:00 27 июня до 07:00 28 июня. Беспилотники были сбиты над 13 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую области, Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение дня над Московским регионом силами ПВО было перехвачено 25 летевших на город беспилотников ВСУ. О пострадавших не сообщается.

Накануне за 12 часов российские силы ПВО сбили 124 беспилотника ВСУ над территориями России. С 26 по 27 июня средства ПВО сбили три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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