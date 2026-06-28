МИД Ирана осудил удары США по южным районам страны

Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением ударов, нанесенных Соединенными Штатами по южным районам страны. В Тегеране эти действия квалифицировали как нарушение существующих договоренностей, о чем сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по южной части Ирана в качестве нарушения промежуточного соглашения», — говорится в сообщении агентства.
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