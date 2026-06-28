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МИД Ирана осудил удары США по южным районам страны

Иранские власти осудили авиаудары США по южной части Ирана, назвав их прямым нарушением промежуточного соглашения.

Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением ударов, нанесенных Соединенными Штатами по южным районам страны. В Тегеране эти действия квалифицировали как нарушение существующих договоренностей, о чем сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по южной части Ирана в качестве нарушения промежуточного соглашения», — говорится в сообщении агентства.

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