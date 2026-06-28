Движение из Ярославля в сторону Москвы открыли

Движение автомобилей на выезде из Ярославля по направлению к Москве вновь открыто после десятидневного перерыва. Эту информацию в своём канале в мессенджере «Макс» подтвердил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«В Ярославле завершено блокирование перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Транспортный поток на выезде из города в сторону столицы восстановлен в полном объёме», — отметил он.
Ранее движение было приостановлено по соображениям безопасности.
Руководитель региона также предупредил, что на территории области возможно наличие обломков беспилотных летательных аппаратов, представляющих интерес для следственных органов. Евраев настоятельно рекомендовал не подходить к таким объектам и не использовать мобильные телефоны вблизи них.
Угроза, связанная с беспилотниками, в регионе сохраняется.
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