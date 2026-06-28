«Где моя внучка?» Байден снова потерялся на съезде демократов

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что решение Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок стало ошибкой для него и всей страны. По её мнению, это повлияло на исход политической гонки. Действующий на тот момент президент США мог бы иначе выстроить политическую стратегию и не вступать в новую избирательную гонку. Демократическая партия имела бы более высокие шансы на победу над Дональдом Трампом при смене кандидата.