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«Где моя внучка?» Байден снова потерялся на съезде демократов

Бывший американский президент Джо Байден после выступления на саммите Демократической партии в Мэриленде потерялся и не смог сориентироваться, в какой стороне находится выход со сцены. Как пишет New York Post, 83-летний политик огляделся, указал в двух направлениях, после чего нашёл нужный путь и ушёл.

Источник: Life.ru

Мероприятие «Дадим отпор и победим» прошло недалеко от Балтимора. В своей речи Байден защищал итоги собственной работы на посту президента и резко критиковал Дональда Трампа. В частности, он заявил, что нынешний глава Белого дома занимается «преднамеренным отвлечением внимания», обвинил его в разрушении НАТО и высмеял планы строительства бального зала в резиденции президента, назвав этот проект проявлением тщеславия.

Также Байден заявил, что Трамп после возвращения в Белый дом заработал миллиарды долларов, и сказал, что тому «не знакомо чувство стыда». Среди примеров он перечислил планы по реконструкции комплекса Белого дома, присвоение имени Центру Кеннеди и другие инициативы, которые связаны с самовосхвалением.

По данным издания, 83-летний Байден во время выступления пользовался телесуфлёром, временами прищуриваясь при чтении текста, а в начале речи несколько раз громко кашлянул. Кроме того, Байден, поднимаясь на трибуну после завершения церемонии, громко спросил: «Где моя внучка?».

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что решение Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок стало ошибкой для него и всей страны. По её мнению, это повлияло на исход политической гонки. Действующий на тот момент президент США мог бы иначе выстроить политическую стратегию и не вступать в новую избирательную гонку. Демократическая партия имела бы более высокие шансы на победу над Дональдом Трампом при смене кандидата.

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