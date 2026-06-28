ФСБ сообщили о ликвидации украинского офицера, ответственно за теракт на Крымском мосту

«Запланированное преступление должно было состояться 1 декабря 2025 года, однако замыслам противника не суждено было сбыться: лицо, устанавливавшее взрывное устройство под транспортное средство, оказало вооруженное сопротивление во время задержания и было нейтрализовано», — говорится в официальном заявлении.