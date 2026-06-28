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ФСБ сообщили о ликвидации украинского офицера, ответственно за теракт на Крымском мосту

Уничтожен полковник Главного разведывательного управления Украины Рустем Фахриев, который был связан с организацией диверсионного акта на территории Крыма.

Уничтожен полковник Главного разведывательного управления Украины Рустем Фахриев, который был связан с организацией диверсионного акта на территории Крыма. Данную информацию озвучила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Как уточнили в ФСБ, именно Фахриев руководил подготовкой покушения на одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны России, а также на членов его семьи.

«Запланированное преступление должно было состояться 1 декабря 2025 года, однако замыслам противника не суждено было сбыться: лицо, устанавливавшее взрывное устройство под транспортное средство, оказало вооруженное сопротивление во время задержания и было нейтрализовано», — говорится в официальном заявлении.

Ранее ФСБ России представила аудиоматериал, на котором агент Службы безопасности Украины Кирилл Макаренко призывает к совершению террористических атак в Вашингтоне. В записи он, в частности, предлагает использовать взрывные устройства в местах массового скопления людей в столице США, отмечая, что жители страны вскоре будут отмечать значимый государственный праздник — 4 июля (День независимости Соединенных Штатов).

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