Трамп допустил уничтожение Ирана при новом военном конфликте

Напомним, 28 июня произошло резкое обострение между США и Ираном: американские военные нанесли удары по десяти иранским целям в районе Ормузского пролива. В Соединённых Штатах утверждают, что атака стала ответом на обстрел иранским беспилотником коммерческого танкера M/T Kiku. В результате ударов были поражены объекты разведывательной инфраструктуры, системы ПВО, склады ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и предупредил, что Тегеран рискует «прекратить свое существование» в случае продолжения агрессии. Иран, в свою очередь, нанёс ответные удары по американским объектам в Кувейте и Бахрейне, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, заключённое между странами менее двух недель назад.