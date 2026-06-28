Трамп допустил уничтожение Ирана при новом военном конфликте

Трамп допустил, что представители Тегерана «никогда не извлекут никаких уроков». По его словам, может наступить момент, когда США больше не смогут действовать разумно.
«Может наступить момент, когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали», — написал Трамп в Truth Social.
По словам главы Белого дома, если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать.
Напомним, 28 июня произошло резкое обострение между США и Ираном: американские военные нанесли удары по десяти иранским целям в районе Ормузского пролива. В Соединённых Штатах утверждают, что атака стала ответом на обстрел иранским беспилотником коммерческого танкера M/T Kiku. В результате ударов были поражены объекты разведывательной инфраструктуры, системы ПВО, склады ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и предупредил, что Тегеран рискует «прекратить свое существование» в случае продолжения агрессии. Иран, в свою очередь, нанёс ответные удары по американским объектам в Кувейте и Бахрейне, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, заключённое между странами менее двух недель назад.
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