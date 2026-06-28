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В девяти муниципалитетах Ростовской области перехвачены украинские БПЛА

В ночь на 28 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. Беспилотники противника перехвачены в девяти муниципальных образованиях региона.

Источник: "Российская газета"

В ночь на 28 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. Беспилотники противника перехвачены в девяти муниципальных образованиях региона.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны-камикадзе уничтожены Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также Красносулинском, Боковском, Кашарском, Усть-Донецком, Миллеровском и Верхнедонском районах.

«Информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала», — уточнил глава области.

Всего за ночь дежурными средствами ПВО над регионами России уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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