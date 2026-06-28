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Над Россией сбили 213 украинских БПЛА. Военная операция, день 1586-й

Силы ПВО за ночь сбили 213 дронов над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. В Ростовской области перехвачены 20 БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, Боковском, а также в Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах области. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода; повреждены линия электропередачи и газовая труба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:10.

9:04 Система защиты неба «Купол Донбасса» за сутки уничтожила восемь украинских беспилотников над ДНР, сообщили в штабе обороны региона.

8:52 ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 60 раз за прошедшие сутки. В результате ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:19.

8:04 ~Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани~, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода; повреждены линия электропередачи и газовая труба.

8:02 ~ПВО перехватила 20 дронов в Ростовской области~, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были перехвачена в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также — в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах.

8:01 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 213 дронов над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.

8:00 Сегодня 1586-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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