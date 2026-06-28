Испаноязычные наемники ВСУ под Харьковом отказались выполнять приказ и дезертировали. Об этом заявили в силовых структурах РФ. Сообщение передает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, украинское командование задействовало группу иностранных наемников в районе Петро-Ивановки. С их помощью ВСУ пытались удержать позиции на этом участке. Однако ничего не вышло.
«Противник задействовал на данном участке (ЛБС — прим.ред.) группу испаноязычных наемников», — сообщил источник.
Он добавил, что о дальнейших действиях иностранцев стало известно из данных радиоперехвата. По словам собеседника агентства, часть наемников отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение.
Ранее KP.RU писал, что иностранные наемники в рядах ВСУ жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. По данным ТАСС, в закрытых чатах они рассказывали о болезнях, которые быстро распространяются среди военных. Из-за этого сами бойцы уже прозвали происходящее в окопах «чумой».