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Киев задействовал наемников, но они дезертировали: что произошло под Харьковом

РИАН: Наемники ВСУ под Харьковом не выполнили приказ и дезертировали.

Источник: Комсомольская правда

Испаноязычные наемники ВСУ под Харьковом отказались выполнять приказ и дезертировали. Об этом заявили в силовых структурах РФ. Сообщение передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинское командование задействовало группу иностранных наемников в районе Петро-Ивановки. С их помощью ВСУ пытались удержать позиции на этом участке. Однако ничего не вышло.

«Противник задействовал на данном участке (ЛБС — прим.ред.) группу испаноязычных наемников», — сообщил источник.

Он добавил, что о дальнейших действиях иностранцев стало известно из данных радиоперехвата. По словам собеседника агентства, часть наемников отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение.

Ранее KP.RU писал, что иностранные наемники в рядах ВСУ жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. По данным ТАСС, в закрытых чатах они рассказывали о болезнях, которые быстро распространяются среди военных. Из-за этого сами бойцы уже прозвали происходящее в окопах «чумой».