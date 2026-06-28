Киев задействовал наемников, но они дезертировали: что произошло под Харьковом

Ранее KP.RU писал, что иностранные наемники в рядах ВСУ жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. По данным ТАСС, в закрытых чатах они рассказывали о болезнях, которые быстро распространяются среди военных. Из-за этого сами бойцы уже прозвали происходящее в окопах «чумой».