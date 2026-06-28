Полковник объяснил, что происходит в Беларуси из-за «дронового» бума в мире

«Для нас этот ажиотаж не стал таковым. Это просто очередной этап технологической эволюции. Беларусь как миролюбивая страна не нуждается в миллионных роях беспилотников. Вместо этого мы сосредоточили основные усилия на разработке и производстве эффективных средств борьбы с ними», — объяснил Булавко.