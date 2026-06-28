Полковник объяснил, что происходит в Беларуси из-за «дронового» бума в мире

Депутат Палаты представителей, полковник запаса Анатолий Булавко сказал «СБТВ» о ситуации в Беларуси из-за «дронового» бума.
По словам эксперта, республика на фоне такого положения вещей смотрит на несколько шагов вперед благодаря работе Генерального штаба.
«Для нас этот ажиотаж не стал таковым. Это просто очередной этап технологической эволюции. Беларусь как миролюбивая страна не нуждается в миллионных роях беспилотников. Вместо этого мы сосредоточили основные усилия на разработке и производстве эффективных средств борьбы с ними», — объяснил Булавко.
В качестве аргумента разработки надежных систем противодействия депутат привел следующий: прежде при потере связи с оператором дроны приземлялись, но теперь они уходят в режим автономного полета. Данный фактор делает БПЛА достаточно непредсказуемыми.
Отметив успехи в работе над создание систем борьбы с такими устройствами белорусского военно-промышленного комплекса, полковник запаса добавил:
«Наша концепция — оборонительная, и основные усилия мы сосредотачиваем на средствах борьбы с этими беспилотниками».
Ранее мы писали, что Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Также сообщалось, что СК России уже установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.