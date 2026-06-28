В МФЦ опровергли сообщения о том, что загранпаспорт оформляется только через МАКС

Сеть столичных центров госуслуг «Мои документы» прокомментировала информацию о якобы введённом новом порядке выдачи загранпаспортов, согласно которому получить его можно исключительно через приложение «Макс». В пресс-службе организаций заявили, что эти данные не соответствуют реальности.
«Утверждения, что оформить заграничный паспорт теперь разрешено лишь через мессенджер МАКС, являются ложными», — подчеркивается в официальном заявлении.
В МФЦ уточнили, что варианты подачи заявления различаются в зависимости от разновидности документа и личного выбора гражданина. К примеру, через портал «Госуслуги» можно отправить заявку удалённо, а после одобрения со стороны МВД записаться на приём в подразделение по вопросам миграции столичного управления, чтобы сфотографироваться и пройти процедуру дактилоскопии.
Для получения биометрического паспорта заявку оформляют непосредственно в центре — для этого нужно заранее забронировать время через чат-бота «Мои Документы Москвы» в сервисе «Макс», чтобы воспользоваться криптобиокабиной.
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