В МФЦ опровергли сообщения о том, что загранпаспорт оформляется только через МАКС

В МФЦ уточнили, что варианты подачи заявления различаются в зависимости от разновидности документа и личного выбора гражданина. К примеру, через портал «Госуслуги» можно отправить заявку удалённо, а после одобрения со стороны МВД записаться на приём в подразделение по вопросам миграции столичного управления, чтобы сфотографироваться и пройти процедуру дактилоскопии.