Аэропорты Иванова и Ярославля возобновили работу

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна). Меры были введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве в воскресенье.
Прежде в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Иваново, Саратова и Краснодара.
Ярославская область с 6 утра подверглась атакам беспилотников. В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. В связи с этим перекрыто движение на выезде из областного центра в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что автомобилистам временно недоступен участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В Ивановской области также объявили опасность атаки БПЛА.
Накануне силами ПВО было перехвачено 25 беспилотников, летевших на Москву.