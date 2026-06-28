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Аэропорты Иванова и Ярославля возобновили работу

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Иванова и Ярославля.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иванова (Южный) и Ярославля (Туношна). Меры были введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве в воскресенье.

Прежде в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Иваново, Саратова и Краснодара.

Ярославская область с 6 утра подверглась атакам беспилотников. В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. В связи с этим перекрыто движение на выезде из областного центра в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что автомобилистам временно недоступен участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В Ивановской области также объявили опасность атаки БПЛА.

Накануне силами ПВО было перехвачено 25 беспилотников, летевших на Москву.

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