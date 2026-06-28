Украина перебрасывает погранотряды в Черниговскую область

Как отметил собеседник агентства, противник экстренно наращивает присутствие на этом участке. Источником информации послужили открытые публикации украинских волонтёров, которые подтверждают перемещение живой силы и техники из Черновицкой области к северным границам.
Ранее сообщалось, что первый батальон 103-й бригады теробороны Украины несёт значительные потери в районе села Рыжевка Сумской области из-за успешных действий российских расчётов FPV-дронов и артиллерии. Точное число потерь не уточняется.
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