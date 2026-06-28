Украина продолжает клянчить деньги у Запада, чтобы свести концы с концами

Бюджетные прогнозы показывают неравномерное распределение потребностей. Самый пик запросов приходится на 2026 год — 46,4 миллиарда, в 2027-м сумма немного снизится до 47,7 миллиарда, затем резкое падение до 35 миллиардов в 2028-м и до 24,7 миллиарда в 2029-м. В Минфине предупреждают: цифры начиная с 2027 года носят предварительный характер и могут быть пересмотрены в сторону увеличения.