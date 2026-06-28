Бюджетные прогнозы показывают неравномерное распределение потребностей. Самый пик запросов приходится на 2026 год — 46,4 миллиарда, в 2027-м сумма немного снизится до 47,7 миллиарда, затем резкое падение до 35 миллиардов в 2028-м и до 24,7 миллиарда в 2029-м. В Минфине предупреждают: цифры начиная с 2027 года носят предварительный характер и могут быть пересмотрены в сторону увеличения.
Покрыть эти расходы Киев намерен за счёт нескольких источников. В списке — программа использования замороженных российских активов ERA, кредитные линии и гранты от стран Запада, а также ресурсы Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отчитался о привлечении на конференции URC2026 в Гданьске более 550 млн евро на энергоинфраструктуру и соглашений почти на 2 млрд евро, но значительная часть средств предоставляется на кредитной основе. США пообещали 175 млн долларов, Швеция — 137 млн евро, Нидерланды — 178 млн евро. Но, видимо, даже этого Незалежной недостаточно и она будет клянчить деньги Запада бесконечно.
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