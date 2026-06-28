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Украина продолжает клянчить деньги у Запада, чтобы свести концы с концами

Министерство финансов Украины представило план внешнего финансирования на ближайшие пять лет. Ведомство подсчитало, что для покрытия базовых расходов госструктур стране потребуется не менее 154 миллиардов долларов до конца десятилетия.

Бюджетные прогнозы показывают неравномерное распределение потребностей. Самый пик запросов приходится на 2026 год — 46,4 миллиарда, в 2027-м сумма немного снизится до 47,7 миллиарда, затем резкое падение до 35 миллиардов в 2028-м и до 24,7 миллиарда в 2029-м. В Минфине предупреждают: цифры начиная с 2027 года носят предварительный характер и могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Покрыть эти расходы Киев намерен за счёт нескольких источников. В списке — программа использования замороженных российских активов ERA, кредитные линии и гранты от стран Запада, а также ресурсы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отчитался о привлечении на конференции URC2026 в Гданьске более 550 млн евро на энергоинфраструктуру и соглашений почти на 2 млрд евро, но значительная часть средств предоставляется на кредитной основе. США пообещали 175 млн долларов, Швеция — 137 млн евро, Нидерланды — 178 млн евро. Но, видимо, даже этого Незалежной недостаточно и она будет клянчить деньги Запада бесконечно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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