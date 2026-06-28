Падение обломков БПЛА в Ивановской области: власти оценивают ущерб

В Ивановской области на окраине города Родники упали обломки сбитых беспилотников. Как сообщили в воскресенье в правительстве региона, в результате инцидента в многоквартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах, пострадавших нет.
В настоящий момент администрация Родниковского района проводит оценку ущерба для оперативного устранения последствий.
27 июня на территории Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. В аэропорту Иваново были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К настоящему времени ограничения сняты.
Накануне в течение 12 часов, в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями России и акваторией Черного моря.