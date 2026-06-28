Заместитель руководителя канцелярии президента Ярослав Дебовский напомнил, что аэропорту ранее было присвоено имя семьи Ульма, погибшей от рук карателей в 1944 году. После этого в адрес министра прозвучала резкая критика со стороны его политических оппонентов.
«Сикорский снова выставляет себя на посмешище. Этому дилетанту либо всё равно, либо он просто об этом не знает», — написал в соцсети Х шеф Дебовского Павел Шефернакер.
Напомним, что поводом для дискуссии стало недавнее заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, касавшееся аэропорта в Ясенке под Жешувом. Министр предложил присвоить воздушной гавани имя жертв УПА*. Этот аэропорт считается ключевым логистическим узлом НАТО для поставок военной помощи Украине.
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