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«Посмешище»: Сикорский предложил переименовать аэропорт и угодил в скандал

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оказался в центре скандала после предложения присвоить аэропорту Жешува имя жертв УПА*. Дело в том, что воздушная гавань уже имеет официальное наименование. Об этом сообщило издание Wiadomości.

Источник: Life.ru

Заместитель руководителя канцелярии президента Ярослав Дебовский напомнил, что аэропорту ранее было присвоено имя семьи Ульма, погибшей от рук карателей в 1944 году. После этого в адрес министра прозвучала резкая критика со стороны его политических оппонентов.

«Сикорский снова выставляет себя на посмешище. Этому дилетанту либо всё равно, либо он просто об этом не знает», — написал в соцсети Х шеф Дебовского Павел Шефернакер.

Напомним, что поводом для дискуссии стало недавнее заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, касавшееся аэропорта в Ясенке под Жешувом. Министр предложил присвоить воздушной гавани имя жертв УПА*. Этот аэропорт считается ключевым логистическим узлом НАТО для поставок военной помощи Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Организации включенны в перечень экстремистских, их деятельность запрещена в России.

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