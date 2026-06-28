Новая серия взрывов в Киеве: что известно

В официальных комментариях с российской стороны подчёркивается, что все применяемые средства — ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны — нацелены исключительно на военную инфраструктуру и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Такие действия квалифицируются как ответная реакция на атаки со стороны ВСУ.