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Новая серия взрывов в Киеве: что известно

В столице Украины вновь фиксируют звуки мощных взрывов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Общественного» на фоне действующего режима воздушной опасности, который был официально объявлен в городе.

В столице Украины вновь фиксируют звуки мощных взрывов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Общественного» на фоне действующего режима воздушной опасности, который был официально объявлен в городе.

О первом инциденте стало известно ещё ночью. В публикации отмечалось, что в разных районах Киева были отчётливо слышны хлопки, характерные для взрывов после ударов или работы систем ПВО.

Позднее тот же источник обновил данные: последовала вторая волна подобных звуков. Журналисты не уточнили характер объектов, по которым могли наноситься удары, но подтвердили факт повторных взрывов.

Согласно открытым данным с онлайн-карты, которую ведёт украинское министерство цифровой трансформации, в Киеве действует предупреждение об авиационной угрозе. Это означает, что жителям рекомендовано находиться в укрытиях до отбоя.

В официальных комментариях с российской стороны подчёркивается, что все применяемые средства — ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны — нацелены исключительно на военную инфраструктуру и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Такие действия квалифицируются как ответная реакция на атаки со стороны ВСУ.

Взрыв произошёл в одном из областных центров Украины.

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