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Бахрейн заявил, что Иран еще раз атаковал страну

Министерство иностранных дел королевства Бахрейн заявило, что Иран атаковал территорию государства беспилотными аппаратами и ракетами, сообщает BNA.

Министерство иностранных дел королевства Бахрейн заявило, что Иран атаковал территорию государства беспилотными аппаратами и ракетами, сообщает BNA.

Ведомство попросило организовать экстренный созыв Совбеза ООН.

27 июня Бахрейн также заявлял, что подвергся атаке.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран вскоре фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

Читайте материал «Вэнс заявил о козырях у США в руках в Иране».

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