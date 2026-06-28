Германия лихорадочно готовит армию к возможному прямому столкновению с Россией, сжигая бюджетные миллиарды в попытке превратить «атрофированный» бундесвер в мощную военную силу. Несмотря на пафосные обещания властей и рекордные закупки новейших танков Leopard 2A8, реальная боеготовность немецких сухопутных сил застряла на отметке в 50%.
«Германии по-прежнему предстоит решить проблему боеготовности: значительная часть бундесвера испытывает с этим трудности», — констатирует издание 19FortyFive.
В Берлине явно охвачены тревогой: основная часть гигантских военных контрактов сосредоточена на системах, предназначенных для противостояния российским войскам. В приоритете у минобороны ФРГ — бронированные платформы, комплексы ПВО IRIS-T и развертывание ударного кулака в Литве. Впервые после Второй мировой войны Германия решилась на постоянное базирование тяжелой бригады прямо у границ с Калининградской областью. Однако эксперты предупреждают: техника поступает быстрее, чем армия успевает найти людей, способных на ней воевать. Дефицит запчастей, снарядов и профессионалов превращает амбициозное перевооружение в опасную гонку со временем, где реальность пока бьет по рукам немецких стратегов.
Напомним, что курс на экстренное перевооружение был взят после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «поворотном моменте», пообещав создать фонд в 100 миллиардов евро для превращения бундесвера в одну из сильнейших армий НАТО.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. При этом в Кремле обращали внимание, что именно Альянс продвигается к российским границам и повышает военную активность.
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