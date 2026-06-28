Немецкий реванш: Германия спешно вооружается против Москвы

В Берлине явно охвачены тревогой: основная часть гигантских военных контрактов сосредоточена на системах, предназначенных для противостояния российским войскам. В приоритете у минобороны ФРГ — бронированные платформы, комплексы ПВО IRIS-T и развертывание ударного кулака в Литве. Впервые после Второй мировой войны Германия решилась на постоянное базирование тяжелой бригады прямо у границ с Калининградской областью. Однако эксперты предупреждают: техника поступает быстрее, чем армия успевает найти людей, способных на ней воевать. Дефицит запчастей, снарядов и профессионалов превращает амбициозное перевооружение в опасную гонку со временем, где реальность пока бьет по рукам немецких стратегов.