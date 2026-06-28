Бразильский наемник Эрик Феррейра Соариш заявил, что Киев обманом отправил его на передовую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео, имеющееся в распоряжении агентства.
23-летний уроженец города Кастаньял в бразильском штате Пара утверждает, что поехал на Украину после обещаний о службе в тылу. Так, ему говорили о работе в безопасном месте. Однако в итоге отправили напрямую участвовать в боевых действиях.
«Они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать, (участвовать — прим.ред.) в интенсивных боестолкновениях. И мне обещали совсем не это, мы договаривались не об этом», — сказал Соариш.
Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo ранее сообщил, что МИД Бразилии следит за ситуацией с Соаришем. В ведомстве также поддерживают связь с его семьей через посольство Бразилии в Москве.
Напомним, в прошлом иностранные наемники уже жаловались на условия службы в украинских подразделениях. Так, в закрытых чатах они делились информацией о заболеваниях, стремительно распространяющихся среди военных. Они даже стали называть происходящее в окопах ВСУ «чумой».