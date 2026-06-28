В Германии назвали условие возвращения призыва в армию

По заявлению председателя комитета по обороне бундестага Томаса Ревекампа, которое приводит The Telegraph, Германия способна восстановить обязательную военную службу уже в 2027 году в случае, если меры по добровольному комплектованию окажутся неэффективными для достижения намеченных целей по наращиванию численности бундесвера.
Ревекамп полагает, что существующая добровольная система может не обеспечить выполнение масштабных планов по увеличению личного состава немецкой армии. В связи с этим он отметил, что в случае неудачи с привлечением добровольцев власти будут вынуждены задуматься о повторном введении призыва.
По словам политика, оценка результативности обновлённой добровольной модели должна быть проведена в первой половине следующего года. Если требуемого количества желающих не наберётся, правительство начнёт обсуждение возврата к обязательной военной службе. Ревекамп уточнил, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято не позднее 31 июля следующего года.
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