В Германии назвали условие возвращения призыва в армию

По словам политика, оценка результативности обновлённой добровольной модели должна быть проведена в первой половине следующего года. Если требуемого количества желающих не наберётся, правительство начнёт обсуждение возврата к обязательной военной службе. Ревекамп уточнил, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято не позднее 31 июля следующего года.