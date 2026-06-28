Минниханов утвердил порядок назначения врио главы муниципалитета в РТ

Документ регламентируют процедуру назначения в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 19 и частью 16 статьи 21 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Таким образом, в соответствии с утвержденным порядком временно исполняющие полномочия глав муниципалитетов будут назначаться, если кандидат на пост руководителя муниципального образования не набрал достаточно голосов или если действующий глава досрочно прекратил полномочия (либо оказался отстранен от должности или заключен под стражу по решению суда).
О наступлении одного из упомянутых выше случаев руководитель района обязан уведомить Раиса Татарстана в течение двух дней (если он сам не является этим лицом). В уведомлении он должен предложить кандидата на должность главы городского или сельского поселения.
Если же речь идет о главе района, Раис Татарстана сам определяет кандидата на должность временно исполняющего обязанности. По его поручению сделать это может и Комиссия по кадрам Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ. Она же в течение трех дней может представить свои предложения, если кандидат был предложен главой района. Право окончательного выбора кандидата остается за руководителем республики.
Обязанности по проверке соответствия кандидата предъявляемым к нему законодательством России и Татарстана требованиям, в том числе путем направления запросов в соответствующие государственные органы и иные организации, возлагаются на Администрацию Раиса РТ.