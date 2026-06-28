Минниханов утвердил порядок назначения врио главы муниципалитета в РТ

Если же речь идет о главе района, Раис Татарстана сам определяет кандидата на должность временно исполняющего обязанности. По его поручению сделать это может и Комиссия по кадрам Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ. Она же в течение трех дней может представить свои предложения, если кандидат был предложен главой района. Право окончательного выбора кандидата остается за руководителем республики.