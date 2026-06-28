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Лукашенко сказал молодежи Беларуси, чего не надо бояться и чему не поддаваться

Президент Беларуси поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи и студенчества.

Источник: Комсомольская правда

28 июня президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко отметил, что «этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее».

«Ставьте масштабные цели, ищите взвешенные и нестандартные решения, становитесь лучшими в профессии и будьте надежной опорой для своей семьи», — обратился белорусский президент к молодежи.

Напомним, что в Беларуси День молодежи отмечается в последнее воскресенье июня. В поздравлении Александра Лукашенко говорится: «Никогда не бойтесь брать на себя ответственность и не поддавайтесь современным вызовам».

Он подчеркнул, что у молодежи на родной земле «есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов».

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.

Прочитайте, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.

Еще сообщали, что белорусский лидер направился в длительную командировку. И 26 июня у белорусского и российского лидеров прошли переговоры. Здесь мы писали, что известно о встрече Лукашенко и Путина тет-а-тет на Валдае 26 июня 2026.

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