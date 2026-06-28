Лукашенко сказал молодежи Беларуси, чего не надо бояться и чему не поддаваться

28 июня президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Лукашенко отметил, что «этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее».
«Ставьте масштабные цели, ищите взвешенные и нестандартные решения, становитесь лучшими в профессии и будьте надежной опорой для своей семьи», — обратился белорусский президент к молодежи.
Напомним, что в Беларуси День молодежи отмечается в последнее воскресенье июня. В поздравлении Александра Лукашенко говорится: «Никогда не бойтесь брать на себя ответственность и не поддавайтесь современным вызовам».
Он подчеркнул, что у молодежи на родной земле «есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов».
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