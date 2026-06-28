ВСУ бросали противотанковые мины в подвал с гражданскими в Константиновке в ДНР

Напомним, в июне этого года KP.RU сообщал, что бойцы 4-й бригады Южной группировки войск вывели из Константиновки первых людей. Тогда было эвакуирована шесть человек. Одним из спасенных была Плюшко, которая рассказывала, что путь был долгим. При этом во время эвакуации люди опасались украинских беспилотников.