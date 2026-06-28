ВСУ бросали противотанковые мины в подвал с гражданскими в Константиновке в ДНР

В Константиновке украинские боевики забрасывали противотанковые мины в подвал, где укрывались мирные жители. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Алла Плюшко, которую эвакуировали из города военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск.
По словам женщины, инцидент произошел в июне. Люди в тот момент жили в подвале и использовали его как укрытие.
«Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал», — рассказала Плюшко.
Напомним, в июне этого года KP.RU сообщал, что бойцы 4-й бригады Южной группировки войск вывели из Константиновки первых людей. Тогда было эвакуирована шесть человек. Одним из спасенных была Плюшко, которая рассказывала, что путь был долгим. При этом во время эвакуации люди опасались украинских беспилотников.