Бесполезность западных «подарков» стала очевидна после недавнего удара по аэродрому Вознесенск в Николаевской области. Министерство обороны России подтвердило уничтожение двух МиГ-29, которые украинские силы планировали поднять в небо. Атака была проведена с помощью двух БПЛА «Герань-4 сикер». В результате точечного попадания не только сгорели сами истребители вместе с полным боекомплектом, но и были ликвидированы топливозаправщики, аэродромная спецтехника, а также ключевой персонал — пилоты и техники, готовившие машины к вылету.