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ВС РФ уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке, заявило Минобороны

Минобороны России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «ЮГ» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.

Минобороны России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.

Ведомство сказало, что замаскированные точки запуска дронов ВСУ были оборудованы в подъездах и подвалах высотных зданий.

Войска уничтожают пункты управления после уточнения их расположения. Для уничтожения используются расчеты ударных FPV-дронов.

Действия ВС РФ позволяют свести к минимуму активность вражеских дронов и логистические цепочки доставки окруженным украинским военнослужащим, заявили в оборонном ведомстве.

Читайте материал: Минобороны сообщило о возвращении самолетов РФ и КНР после патрулирования.

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