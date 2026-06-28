ВС РФ уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке, заявило Минобороны

Минобороны России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.
Ведомство сказало, что замаскированные точки запуска дронов ВСУ были оборудованы в подъездах и подвалах высотных зданий.
Войска уничтожают пункты управления после уточнения их расположения. Для уничтожения используются расчеты ударных FPV-дронов.
Действия ВС РФ позволяют свести к минимуму активность вражеских дронов и логистические цепочки доставки окруженным украинским военнослужащим, заявили в оборонном ведомстве.
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