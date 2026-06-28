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Иран обещал жесткий ответ на нарушения перемирия со стороны США

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран будет применять более жесткие меры в ответ на любые дальнейшие нарушения режима прекращения огня со стороны США. Соответствующее заявление прозвучало в эфире иранского телеканала SNN.

Источник: AP 2024

«Иран будет решительно отвечать на любое действие противника. И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответ», — отметил Мохеби.

Как сообщают иранские СМИ, в воскресенье были нанесены удары по иранскому острову Кешм и району города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило проведение атаки на ряд целей на территории Ирана. В американском военном ведомстве уточнили, что эти действия стали ответом на якобы имевшее место нападение Тегерана на коммерческое судно.

Вслед за этим в КСИР проинформировали, что целями ответных ударов со стороны Ирана стали авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.

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