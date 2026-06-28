Иран обещал жесткий ответ на нарушения перемирия со стороны США

«Иран будет решительно отвечать на любое действие противника. И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответ», — отметил Мохеби.
Как сообщают иранские СМИ, в воскресенье были нанесены удары по иранскому острову Кешм и району города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило проведение атаки на ряд целей на территории Ирана. В американском военном ведомстве уточнили, что эти действия стали ответом на якобы имевшее место нападение Тегерана на коммерческое судно.
Вслед за этим в КСИР проинформировали, что целями ответных ударов со стороны Ирана стали авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.