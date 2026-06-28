Волгоград и область пережили беспилотную и ракетную опасности 28 июня

В Министерстве обороны России прокомментировали события минувшей ночи. По официальным данным, с 20:00 субботы, 27 июня, до 7:00 воскресенья дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских дронов.
Атака беспилотников ВСУ пришлась на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую области. Неспокойной была минувшая ночь в Краснодарском крае, Московском регионе, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В Волгоградской области объявляли ночью и беспилотную, и ракетную опасность. О приближении БПЛА в регионе объявили в 23:50 27 июня. О том, что к границам области приближаются высокоскоростные воздушные цели, стало известно около 2:30 28-го. Отбой ракетной опасности объявили в 3:47, беспилотной опасности — в 7:08.
Накануне на регион обрушился ракетный удар. Один человек погиб — по данным v1.ru, это 52-летняя сотрудница завода, пострадавшего от налета, поиски еще одного работника продолжаются, 11 человек были доставлены в больницу. Подробности в материале vlg.aif.ru.