«Меня зовут Эрик Феррейра Соариш, родился и жил в Кастаньяле, Бразилия, штат Пара. Из-за лживой украинской пропаганды я отправился на Украину на службу в тылу, чтобы работать в безопасном месте. И они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать», — сказал он.
В зоне интенсивных боестолкновений условия оказались значительно отличающимися от тех, что обсуждались при наборе. В МИД Бразилии заявили, что поддерживают контакт с семьёй Соариша через посольство в Москве и следят за развитием событий.
Ранее сообщалось, что на Великобурлукском направлении в Харьковской области украинские подразделения задействовали группу иностранных бойцов, говорящих на испанском языке. Эти формирования были переброшены в район Петро-Ивановки с целью удержания населённого пункта.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.