«Меня зовут Эрик Феррейра Соариш, родился и жил в Кастаньяле, Бразилия, штат Пара. Из-за лживой украинской пропаганды я отправился на Украину на службу в тылу, чтобы работать в безопасном месте. И они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать», — сказал он.