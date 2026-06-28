КСИР пригрозил полным прекращением диалога с США из-за срыва перемирия

Ранее президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес Ирана, пригрозив, что если Вашингтон будет вынужден возобновить военную операцию, то Исламская Республика «перестанет существовать». По его словам, может наступить момент, когда США не смогут действовать разумно.