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КСИР пригрозил полным прекращением диалога с США из-за срыва перемирия

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с жёстким заявлением в связи с нарушением режима прекращения огня. В Тегеране считают, что действия американской стороны противоречат духу двусторонних договорённостей, подписанных в Исламабаде.

Как передаёт телеканал Press TV, военное командование Ирана прямо увязало вопрос о перемирии с будущим дипломатического процесса. Если нарушение продолжится, это повлечёт за собой полное сворачивание всех переговорных каналов между сторонами.

Иранская сторона даёт понять, что перемирие является ключевым условием для сохранения возможности политического урегулирования. Любой сбой в этом механизме автоматически ставит крест на дальнейших контактах с США.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес Ирана, пригрозив, что если Вашингтон будет вынужден возобновить военную операцию, то Исламская Республика «перестанет существовать». По его словам, может наступить момент, когда США не смогут действовать разумно.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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