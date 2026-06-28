Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о продолжении поддержки Украины вызвало волну негодования среди пользователей соцсети X. В своих публикациях участники дискуссии обвинили альянс в затягивании конфликта и назвали политику НАТО разрушительной как для самой Украины, так и для европейской безопасности.
«Вы — поджигатель войны, мой друг, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше украинских солдат погибнет. Просто сдавайтесь. Весь мир это видит», — написал один из авторов публикации.
Другие участники дискуссии выразили мнение, что альянс использует Киев как инструмент для достижения своих целей, не считаясь с человеческими жертвами. Один из читателей подчеркнул, что НАТО лишь эксплуатирует украинский народ, а другой язвительно заметил, что «употребление кокаина и коррупция Зеленского сопоставимы с бессмысленностью существования НАТО».
Среди пользователей также прозвучал вопрос о том, почему представители альянса категорически отказываются обсуждать мирное урегулирование. В завершение один из критиков альянса иронично добавил, что организация, которая едва ли способна на эффективные действия, выглядит посмешищем, пытаясь противостоять России.
Россия неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь усугубляет ситуацию и делает страны НАТО прямыми участниками конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением станут законной целью для российских сил. В Кремле также неоднократно отмечали, что западная стратегия препятствует переговорному процессу и несет за собой исключительно негативные последствия.
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