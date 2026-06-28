Другие участники дискуссии выразили мнение, что альянс использует Киев как инструмент для достижения своих целей, не считаясь с человеческими жертвами. Один из читателей подчеркнул, что НАТО лишь эксплуатирует украинский народ, а другой язвительно заметил, что «употребление кокаина и коррупция Зеленского сопоставимы с бессмысленностью существования НАТО».