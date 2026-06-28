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Лукашенко направился с масштабным рабочим визитом в Азию

МИНСК, 28 июн — Sputnik Президент Беларуси начинает большое турне по странам Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

По информации пресс-службы президента, график Александра Лукашенко расписан на несколько государств, где пройдут переговоры на высшем уровне.

В повестке — перспективные проекты, способные ощутимо усилить позиции Беларуси в одном из самых динамичных регионов планеты.

«Каждому визиту предшествовала серьезная подготовительная работа. Стороны намерены обсуждать сотрудничество в целом ряде сфер — от промышленности и технологий до гуманитарных обменов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что интерес Минска к Восточной и Юго-Восточной Азии вызван развитием и укреплением связей с азиатскими государствами.

«Сегодня это один из глобальных драйверов мировой экономики и регион, задающий тон в развитии. Именно поэтому углубление связей с азиатскими государствами входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси и составляет основу ее многовекторной политики», — подчеркнули в пресс-службе белорусского лидера.

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