Лукашенко направился с масштабным рабочим визитом в Азию

По информации пресс-службы президента, график Александра Лукашенко расписан на несколько государств, где пройдут переговоры на высшем уровне.
В повестке — перспективные проекты, способные ощутимо усилить позиции Беларуси в одном из самых динамичных регионов планеты.
«Каждому визиту предшествовала серьезная подготовительная работа. Стороны намерены обсуждать сотрудничество в целом ряде сфер — от промышленности и технологий до гуманитарных обменов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что интерес Минска к Восточной и Юго-Восточной Азии вызван развитием и укреплением связей с азиатскими государствами.
«Сегодня это один из глобальных драйверов мировой экономики и регион, задающий тон в развитии. Именно поэтому углубление связей с азиатскими государствами входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси и составляет основу ее многовекторной политики», — подчеркнули в пресс-службе белорусского лидера.