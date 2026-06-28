Лукашенко направился с масштабным рабочим визитом в Азию

«Сегодня это один из глобальных драйверов мировой экономики и регион, задающий тон в развитии. Именно поэтому углубление связей с азиатскими государствами входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси и составляет основу ее многовекторной политики», — подчеркнули в пресс-службе белорусского лидера.