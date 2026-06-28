На Украине отказались переписывать конституцию ради мира с РФ

Игорь Осташ, один из разработчиков конституции Украины, выступил против внесения правок в основной закон государства на фоне продолжающегося противостояния с Российской Федерацией. Соответствующее заявление прозвучало в интервью агентству «Укринформ».
«В конституцию мы заложили крайне значимый механизм защиты — любые решения, касающиеся изменения границ Украины, могут приниматься только через всеукраинский референдум, который созывается Верховной радой. В текущих условиях военного времени обсуждать какие-либо корректировки конституции крайне затруднительно. Как человек, принимавший участие в её создании, я считаю более важным, чтобы этот документ соблюдался. А с реализацией его положений у нас существует немало сложностей», — пояснил Осташ.
Ранее, в мае, издание Kyiv Independent, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что украинская сторона видит единственным выходом из кризиса остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения. В то же время российская сторона настаивает на выводе вооружённых сил Украины из Донбасса, признании присоединённых регионов частью РФ, передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также снятии западных санкций.
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