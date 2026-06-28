На Украине отказались переписывать конституцию ради мира с РФ

«В конституцию мы заложили крайне значимый механизм защиты — любые решения, касающиеся изменения границ Украины, могут приниматься только через всеукраинский референдум, который созывается Верховной радой. В текущих условиях военного времени обсуждать какие-либо корректировки конституции крайне затруднительно. Как человек, принимавший участие в её создании, я считаю более важным, чтобы этот документ соблюдался. А с реализацией его положений у нас существует немало сложностей», — пояснил Осташ.