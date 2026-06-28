Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко направился в регион Восточной и Юго-Восточной Азии для переговоров

Лукашенко обсудит с азиатскими коллегами крупные и перспективные проекты в различных сферах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Как сообщает в воскресенье близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого», в ходе поездки запланированы переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств. Стороны обсудят крупные и перспективные проекты в различных сферах.

В пятницу, 26 июня, на Валдае состоялись переговоры президента Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили повестку Союзного государства, вопросы торгово-экономического сотрудничества и региональной безопасности. Встреча началась с разговора тет-а-тет в резиденции российского президента.

Глава государства назвал межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии ключевым звеном стратегического партнерства. Президент Путин отметил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше