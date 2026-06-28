Лукашенко направился в регион Восточной и Юго-Восточной Азии для переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Как сообщает в воскресенье близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого», в ходе поездки запланированы переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств. Стороны обсудят крупные и перспективные проекты в различных сферах.
В пятницу, 26 июня, на Валдае состоялись переговоры президента Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили повестку Союзного государства, вопросы торгово-экономического сотрудничества и региональной безопасности. Встреча началась с разговора тет-а-тет в резиденции российского президента.
Глава государства назвал межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии ключевым звеном стратегического партнерства. Президент Путин отметил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами.