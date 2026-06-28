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Акулы у пляжей России: местные отказываются купаться

SHOT: Жители Приморья отказались купаться из-за появления акул возле пляжей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Приморья начали отказываться от купания после появления акул возле пляжей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, одну из акул местные жители заметили накануне в популярной у туристов бухте Триозерье. Хищник плавал совсем рядом с сапсерфером. Уже на следующий день на этом же пляже отдыхающие увидели над водой два плавника.

Местные предполагают, что акулы охотились за рыбой рядом с берегом. По их словам, раньше хищников так близко к пляжу они не видели. Теперь жители боятся заходить в воду и говорят, что для себя уже закрыли купальный сезон в этой бухте.

При этом в других частях Приморья, где также замечали акул, люди пока продолжают купаться. Этим летом хищников регулярно видят у побережья региона. Вероятной причиной называют сильное потепление воды и рост популяции тунца в местных водах.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что у берегов Владивостока в туристических местах заметили уже четыре акулы. Хищников видели у берега, возле лодок и прямо во время рыбалки. Также специалисты предупреждали, что белые акулы могут появляться в акватории Приморья вслед за тунцом.